Мэр Харькова рассказал, что ждет жителей города Мэр Харькова Терехов признал, что у властей есть план эвакуации города

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У властей Харькова есть план эвакуации местных жителей, но пока в этом нет необходимости, заявил мэр Игорь Терехов, передает «Думка». По его словам, не нужно нагнетать ситуацию, следует довериться ВСУ.

Я считаю, что на сегодняшний день не нужно нагнетать ситуацию вокруг этого. Мы имеем опыт <...>, мы верим в ВСУ и считаем, что о массовой эвакуации не нужно говорить, — сказал он.

Терехов подчеркнул, что «никакой паники в городе нет». В городе сейчас все обустроено для того, чтобы люди спокойно жили и работали.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис резюмировал, что Харьков прекратил свое существование как крупнейший промышленный и экономический центр Украины, город фактически выключили, что фатально сказалось на потенциале страны. Армия РФ с начала спецоперации вывела из строя значительную часть стратегических предприятий в населенном пункте, большинство заводов в Харькове на данный момент не функционируют, обратил внимание Меркурис.

До этого заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин предположил, что Россия может начать наступление на Харьков, однако окончательно говорить о таких планах пока рано. Если российское командование решит пойти в бой на этом направлении, это будет значить, что ВС РФ четко рассчитали свои силы, констатировал он.