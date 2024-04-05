Взрывы прогремели в Одессе и Очакове

Фото: t.me/dsns_telegram

На территории Одессы прогремели взрывы, информирует издание «Страна». Также сообщается о взрывах в Очакове Николаевской области Украины.

Издание не приводит другие подробности об инцидентах. Местные власти ситуацию пока что не комментировали.

В настоящее время в Одесской области раздаются тревожные сигналы об угрозе с воздуха. При этом в Николаевской области воздушную тревогу еще не объявляли.

До этого несколько взрывов прогремело в областном центре Харьковской области на северо-востоке Украины, сообщал местный телеканал «Общественное». Согласно его информации, взрывы раздались на фоне объявленной воздушной тревоги в городе.

Вместе с этим взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье. Как заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, они стали следствием работы российского комплекса «Искандер». По его словам, взрыв произошел на промплощадке завода «Мотор сич».

Также ранее стало известно, что в Одесской области объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения, информировали в пресс-службе «Укрэнерго». По данным компании, некоторое оборудование пострадало из-за ударов по региону в ночь на 5 апреля.