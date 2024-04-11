Военные ВС РФ ударили по ВСУ в память о погибшем офицере под Кременной «Вести Луганск»: ВС РФ ударили по ВСУ в память о погибшем офицере Половодове

Фото: МО РФ

Артиллеристы подразделения «Восток V» нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Часов Яра в память о погибшем офицере пресс-центра группировки войск «Запад» Евгении Половодове, который сопровождал съемочную группу луганского филиала ВГТРК под Кременной и погиб в ходе атаки ВСУ на журналистов. Российские военные заряжают в орудие снаряды с именем погибшего, сообщается в Telegram-канале «Вести Луганск».

Артиллеристы мстят за товарища, погибшего в ходе обстрела наших журналистов на Кременском направлении, — отметили в издании.

Ранее стало известно, что Половодов погиб во время атаки Вооруженных сил Украины на съемочную группу луганского филиала ВГТРК под Кременной. Он организовывал работу журналистов на передовой. Уточняется, что мужчина также сам снимал и делал репортажи с мест боевых действий. У погибшего остались жена, мать и ребенок.

До этого гостелерадиокомпания «Луганск» опубликовала кадры обстрела, в результате которого пострадала съемочная группа телеканала. Снаряд упал прямо за спиной корреспондента Артема Юндаса, который получил контузию. Оператор Денис Шум был госпитализирован с ранением в ногу. Также стало известно, что противник атаковал дважды, второй раз украинские войска использовали беспилотник.