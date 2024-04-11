«Не может дать отпор»: в Европе указали на переломный момент на Украине Главком НАТО Каволи: ВС России представляют серьезную угрозу ВСУ

Фото: МО Украины

Конфликт на Украине достиг решающего момента, заявил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи. По его словам, Вооруженные силы России переломят ход конфликта, если США не согласуют дополнительный пакет помощи Киеву, передает The Washington Post.

Проигрывает та сторона, которая не может дать отпор. ВС России представляют серьезную угрозу Вооруженным силам Украины, — сказал военнослужащий.

Российская армия уже скоро будет иметь преимущество 10 к 1 по артиллерийским снарядам, обратил внимание Каволи. Скоро у ВСУ могут закончиться снаряды, а также боеприпасы для средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого замгенсека НАТО Мирча Джоанэ констатировала, что Москва может использовать мирные переговоры по Киеву для перевооружения. Альянсу нужно с осторожностью относиться к позиции Москвы и не верить обещаниям, а также постепенно приближать Украину к Евросоюзу, подытожила она.

Ранее китайский военный обозреватель Сун Чжунпин отметил, что Франция и Германия в долгосрочной перспективе не дадут Украине стать членом НАТО. Эксперт рассудил, что Киев, несмотря на подписание соглашения о безопасности с этими странами, может и не получить выгоды от него.

Кроме того, стало известно, что в финском городе Миккели, который находится в 140 км от границы с Россией, может быть создана база сухопутных войск НАТО. Президент страны Александр Стубб пояснил, что правительство ответственно за безопасность своих граждан. Кроме того, в его интересах обеспечить «коллективную оборону НАТО».