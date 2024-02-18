В Китае раскрыли, почему Европа не даст Украине вступить в НАТО Global Times: ФРГ и Франция не дадут Украине стать членом НАТО

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Франция и Германия в долгосрочной перспективе не дадут Украине стать членом НАТО, опасаясь прямого конфликта с Россией, считает военный обозреватель Сун Чжунпин. В разговоре с Global Times эксперт заявил, что Киев, несмотря на подписание соглашения о безопасности с этими странами, может и не получить выгоды от него.

Как пояснил Сун Чжунпин, сам факт заключения пактов о безопасности с ведущими странами Европы — ФРГ и Францией — сподвигнет другие страны континента заключить с Украиной аналогичные соглашения. Однако это, по его словам, совсем не означает, что Киев в итоге получит какие-либо преференции на основе документов. Кроме того, эти «важные страны Европы» просто не дадут Украине стать членом Североатлантического альянса, поскольку будут бояться конфронтации с РФ.

В долгосрочной перспективе эти страны также будут избегать прямых военных конфликтов с Россией и не позволят Украине вступить в НАТО, — заявил военный обозреватель.

С этой позицией согласен аналитик Цуй Хэн, уточнивший, что подобные соглашения о безопасности, по сути, не обязывают страны Европы выполнять какие-либо условия и нести ответственность. Он уверен, что европейские страны в любом случае не будут втянуты в конфликт, как бы события ни разворачивались в будущем.

Зеленский заручился желанной поддержкой европейских держав, добившись беспроигрышной ситуации для обеих сторон с документом, который не имеет значимого содержания, — заключил аналитик.

Ранее лидер Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна намерена одобрить кандидатуру Швеции на вступление в НАТО. Венгрия оставалась единственной страной Альянса, которая этого до сих пор не сделала.