Орбан назвал срок, когда Венгрия откроет Швеции двери в НАТО Орбан: Венгрия вскоре ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

Парламент Венгрии ратифицирует соглашение о вступлении Швеции в НАТО в начале весенней сессии, которая откроется 26 февраля, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ходе выступления с ежегодной речью об основных приоритетах политики страны. Венгрия остается единственной страной в Североатлантическом альянсе, парламент которой не ратифицировал это соглашение, передает ТАСС.

Наш спор со Швецией близится к завершению. Вместе со шведским премьер-министром мы предприняли важные шаги по восстановлению доверия. Мы движемся к тому, что в начале весенней сессии парламента мы сможем ратифицировать вступление Швеции в НАТО, — заявил Орбан.

Ранее стало известно, что члены Великого национального собрания Турции одобрили проект закона, который предусматривает ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Голосование состоялось во время заседания парламентской генассамблеи. Из 346 депутатов за инициативу высказались 287, 55 были против, четыре парламентария предпочли воздержаться.

Протокол о принятии Швеции в Альянс на ратификацию в парламент направил 23 октября 2023 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предполагал, что скандинавская страна окончательно станет членом блока не позднее конца ноября, но вопрос до сих пор не решен.