Турция одобрила вступление Швеции в НАТО Турецкий парламент одобрил ратификацию членства Швеции в НАТО

Фото: Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены Великого национального собрания Турции (парламента) одобрили проект закона, который предусматривает ратификацию протокола о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Голосование состоялось во время заседания парламентской генассамблеи, соответствующую трансляцию вел телеканал TRT Haber.

Из 346 депутатов за инициативу высказались 287, 55 были против, четыре парламентария предпочли воздержаться. Так, Венгрия теперь является единственным государством НАТО, члены парламента которой все еще не ратифицировали заявку шведской стороны на присоединение.

Решение турецкого парламента вступит в силу, когда президент страны Реджеп Тайип Эрдоган подпишет соответствующий указ. У него есть право рассматривать подписание документа в течение 15 дней.

Эрдоган 23 октября 2023 года направил протокол о принятии Швеции в Альянс на ратификацию в парламент. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предполагал, что скандинавская страна окончательно станет членом блока не позднее конца ноября, но вопрос до сих пор не решен.

В декабре турецкая газета Hürriyet со ссылкой на источники сообщала, что Турция одобрит членство Швеции в НАТО в том случае, если США поставят Анкаре истребители F-16. По словам собеседников издания, примерно таким же образом Турция уже добилась отмены «тайного эмбарго» на поставки оружия, введенное против нее «тремя-четырьмя» странами.