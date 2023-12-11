Турция согласилась поддержать членство Швеции в НАТО при одном условии Hürriyet: Турция одобрит членство Швеции в НАТО, если США одобрят сделку по F-16

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Турция готова поддержать вступление Швеции в НАТО, однако для этого США должны одобрить сделку по поставке Анкаре истребителей F-16, сообщила газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники. По их словам, ранее таким образом республика уже добилась отмены тайного эмбарго на продажу оружия.

Турция склонна поддержать расширение НАТО и членство Швеции, если США выполнят свое обещание по F-16. Ходят слухи, что после того как на повестку дня встал вопрос о членстве Финляндии и Швеции, в кулуарах были достигнуты положительные результаты. Утверждается, что тайное эмбарго на поставки оружия, введенное против Турции тремя–четырьмя странами, было отменено, — говорится в публикации.

Основной проблемой для Турции является отсутствие доверия со стороны США, а не членство Швеции в НАТО, отмечает издание. Если этот вопрос будет решен, то Альянс встретит своего нового участника в ближайшее время, говорится в материале.

Ранее замгенсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что все соседние с Румынией страны в ближайшие несколько лет станут частью «евро-атлантической семьи». Речь идет об Украине, Молдавии, Грузии и Балканах. По его словам, процесс принятия этих стран в Блок является сложным, но необратимым.