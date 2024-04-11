Назван наиболее вероятный срок взятия российской армией Одессы и Харькова Военэксперт Дандыкин: армия России может заняться взятием Одессы до конца лета

Фото: МО РФ

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что армия России начнет операцию по взятию Одессы и Харькова до конца лета 2024 года. Он не исключил, что оба города войдут в санитарную зону ВС РФ для предотвращения попыток ВСУ атаковать территорию РФ.

Надо давно заняться санитарной зоной, о которой говорило руководство России. Задач на 2024-й много, в частности на лето и оставшуюся часть весны. Вполне вероятно, начнем крупную операцию. Я так понимаю, в санитарную зону входят не только закрепленные в Конституции Херсон, Запорожье, ДНР и ЛНР. Может, и Одесса, Харьков и Николаев, где базируются и производятся БПЛА и надводные дроны, эти города, вероятно, мы начнем брать в этом году, — считает Дандыкин.

Ранее Зеленский рассказал, что командование ВСУ во время военных совещаний уделяет наибольшее внимание Харькову. Военные власти сосредоточены на усилении средств противовоздушной обороны в городе, над чем Киев работает вместе с иностранными союзниками, пояснил он.

До этого бывший американский разведчик Скотт Риттер предположил, что киевские власти потеряют Харьков, поскольку украинская ПВО не может противостоять ВС России. Это может произойти уже в ближайшие недели. Российские планирующие бомбы на текущий период беспрепятственно уничтожают необходимые цели, поэтому силы ВС РФ скоро попросту возьмут город в кольцо, резюмировал экс-разведчик.