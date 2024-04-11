Энергетические объекты Украины подверглись массированному удару Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам ТЭК Украины

Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС России нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что атака стала ответом на попытки ВСУ навредить объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

В ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены, — уточнили в МО.

В результате действий ВС РФ была нарушена работа предприятий военной промышленности Украины, а также сорваны переброски солдат ВСУ в зону боевых действий. Кроме того, отметили в ведомстве, теперь у противника появились трудности со снабжением подразделений топливом.

Также ВС России уничтожили три склада ракетно-артиллерийского вооружения и авиационных средств поражения. В МО добавили, что средства ПВО сбили 266 украинских беспилотников, четыре реактивных снаряда HIMARS и «Ураган» и три американские управляемые авиационные бомбы JDAM.

Ранее военный корреспондент Александр Коц сообщил об уничтожении Трипольской ТЭС, расположенной в Киевской области. Очевидцы опубликовали видео из окна многоэтажного дома с видом на полыхающий объект. Согласно этим кадрам, ТЭС получила существенные повреждения, вся ее территория в огне. Минобороны РФ эту информацию не комментировало, на Украине заявили о полном уничтожении станции.