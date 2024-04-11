Стало известно об уничтожении румынских наемников при ударе под Одессой Лебедев: румынские наемники ВСУ могли попасть под удар ВС РФ на Украине

В результате удара ВС РФ по скоплению ВСУ в Одесской области могли быть уничтожены румынские наемники, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, которые приводят РИА Новости, прилеты пришлись по Ильичевску. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

«Прилеты» ночью по Ильичевску еще анализируем, приходят сообщения. Но уже с уверенностью можно сказать, что по местам скопления бандеровцев тоже хорошо прилетело. По пока не подтвержденным сведениям, среди погибших есть граждане Румынии, — приводит агентство слова Лебедев.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в районе подконтрольного Украине города Орехова в Запорожской области замечены польские наемники численностью до роты. По его словам, бойцы пополнили ряды ВСУ несколько дней назад. Наемники из Польши воюют на стороне Украины с 2022 года, добавил он. Официально они числятся в отпусках или отставке, поэтому их нельзя связать с национальной польской армией, уточнил Рогов.

Накануне сообщалось, что на кладбищах в США нашли могилы наемников, которые погибли в боях на Украине. Информация появилась после того, как в Белом доме заявляли, что не будут отправлять американских военных в зону СВО.