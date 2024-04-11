Подполье сообщило о неудачной работе украинской ПВО в Николаеве Подполье: украинская ПВО не смогла сбить «Герани» в Николаеве

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Системы ПВО Украины не смогли сбить беспилотники «Герань», которые в ночь на 11 апреля атаковали объекты в Николаеве, сообщил в своем Telegram-канале представитель местного подполья Сергей Лебедев. По его словам, БПЛА пролетели в сторону судоремонтного завода и завода «Зоря».

ПВО работала сначала [в районе] Кульбакино — [завод] «Зоря», не сбили ничего, «Герань» пролетела район площади Победы, пошла в сторону судоремонтного [завода], там ПВО стоит, она тоже работала — и все мимо, — процитировал слова представителей местного сопротивления Лебедев.

Ранее Лебедев заявил, что в результате удара ВС РФ по скоплению ВСУ в Одесской области могли быть уничтожены румынские наемники. По его словам, которые приводит РИА Новости, прилеты пришлись по Ильичевску. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что в районе подконтрольного Украине города Орехова в Запорожской области замечены польские наемники численностью до роты. По его словам, бойцы пополнили ряды ВСУ несколько дней назад. Наемники из Польши воюют на стороне Украины с 2022 года, добавил он. Официально они числятся в отпусках или отставке, поэтому их нельзя связать с национальной польской армией, уточнил Рогов.