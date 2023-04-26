Киев разрешил себе уничтожать все в Крыму: новости СВО на утро 26 апреля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Министерства обороны Украины

Артемовск представляет ключевое значение для ВСУ, так как при взятии пункта ВС РФ у украинской армии останутся открытыми фланги, уверен военный эксперт Владислав Шурыгин. По его словам, украина держится за Артемовск, так как он является последним опорным пунктом на этой линии. Шурыгин отметил, что взятие города Часова Яра, расположенного в 16 км от Артемовска, не станет для ВС РФ большой проблемой, а лишь немного замедлит ход российских солдат. Это связано с тем, что он небольшой по размеру, слабо укреплен и не является крупным транспортным узлом. Эксперт пояснил, что в связи с этим ВСУ будут пытаться до последнего удерживать Артемовск.

Великобритания направила Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном, заявил замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи в письменном ответе на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии «Альба». По его словам, Британия не отслеживает их использование и не имеет никаких обязательств по ликвидации последствий применения этих боеприпасов. Отвечая на вопрос, имеет ли Минобороны королевства обязательство производить очистку снарядов с обедненным ураном после завершения конфликта, Хиппи заявил, что у Великобритании таких обязательств нет.

В ответ на это посольство РФ в Лондоне заявило, что Великобритания не сможет избежать ответственности за последствия использования боеприпасов с обедненным ураном на Украине, которые были переданы ВСУ. Посольство также напомнило о том, что в МАГАТЭ началось обсуждение вопроса об отчетности перед агентством стран, принимающих участие в поставках подобных исходных ядерных материалов.

Глава Хакасии Валентин Коновалов сообщил о смерти депутата Верховного совета республики Дмитрия Иванова в ходе спецоперации на Украине. Коновалов рассказал, что Иванов отправился добровольцем в зону СВО, где присоединился к ЧВК «Вагнер». У погибшего депутата остались вдова и пятеро детей, добавил глава Хакасии. Минобороны РФ информацию о случившемся не комментировало.

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба определил приемлемые для Киева критерии мирного плана. По его словам, Украина открыта для обсуждения любого мирного плана при условии, что он не приведет к «замораживанию» конфликта или передаче украинских территорий России. Он также добавил, что если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва согласится на формирование коалиции стран, стремящихся к миру на основе указанных принципов, то Украина будет рада присоединиться к обсуждению.

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина имеет право на уничтожение всего, что находится на территории Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Он отметил, что Украина зависит от сотрудничества с партнерами в вопросах вооружения и его использования, и нападение на Москву не решало бы вопрос урегулирования конфликта на Украине. Украина имеет приоритетные цели, а международное право гарантирует уничтожение всего, что находится на территории Крыма, Луганской (ЛНР), Донецкой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей, без юридических претензий.

Фото: Министерства обороны Украины

Украинский генерал-майор Сергей Кривонос признал ошибки военного руководства, которые привели к недостаточной подготовке Артемовска к необходимой обороне. Это, по его мнению, привело к «кровопролитию на каждом участке земли» среди необученных и неподготовленных призывников. Он подчеркнул, что украинские войска в Артемовске «понесли значительные потери» и добавил, что проблема с подготовкой мобилизованных солдат отражается на ситуации в городе.

За последние 24 часа украинская армия 26 раз атаковала территорию Донецкой Народной Республики. Атакам подверглись шесть населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Владимировка и Никольское.

Отряды российской группировки «Днепр» ликвидировали на Херсонском направлении 15 украинских диверсантов. Также были уничтожены до 30 военнослужащих, склад ВСУ, противобатарейная радиолокационная станция AN/TPQ-36, передвижной миномет и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».