Депутат из Хакасии погиб на Украине Глава Хакасии Коновалов: депутат Верховного совета республики Дмитрий Иванов погиб в зоне СВО

Фото: «Верховный Совет Республики Хакасия»

Дмитрий Иванов

Глава республики Хакасии Валентин Коновалов сообщил о смерти депутата Верховного совета Дмитрия Иванова в ходе спецоперации на Украине. В публикации в соцсети «ВКонтакте» Коновалов рассказал, что Иванов отправился добровольцем в зону СВО, где присоединился к ЧВК «Вагнер». У погибшего депутата остались вдова и пятеро детей, добавил глава Хакасии. Минобороны РФ информацию о случившемся не комментировало.

В борьбе с нацистами погиб коммунист, депутат Верховного совета Хакасии Дмитрий Иванов. <...> Геройски погиб при исполнении воинского долга, — написал Коновалов.

Ранее председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока IV созыва Михаил Веселов сообщил, что его бывший коллега Дмитрий Ямщиков погиб в зоне СВО. В 2012 году Ямщикова избрали депутатом думы Владивостока, этот пост он занимал в период с 2012 по 2017 год. Минобороны информацию о его гибели также не комментировало.

До этого СМИ сообщали, что один из лидеров банды «Приморские партизаны» А. Ковтун, осужденный на 25 лет за убийства сотрудников правоохранительных органов, погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации в Донбассе. По данным канала «ОПС-медиа», он мог подписать контракт с ЧВК «Вагнер», когда находился в заключении. Минобороны России информацию не подтверждало.