Бывший депутат думы Владивостока погиб в ходе спецоперации РИА Новости: экс-депутат думы Владивостока Дмитрий Ямщиков погиб в ходе СВО

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Дмитрий Ямщиков

РИА Новости со ссылкой на председателя комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока IV созыва Михаила Веселова сообщило, что его бывший коллега Дмитрий Ямщиков погиб в зоне СВО. В 2012 году Ямщикова избрали депутатом думы Владивостока, этот пост он занимал в период с 2012 по 2017 год. Минобороны информацию о его гибели не комментировало.

Вчера сообщили печальную весть о гибели Дмитрия Ямщикова в зоне специальной военной операции. О возможности проститься с товарищем информацию предоставят позже, — сказал Веселов.

По информации агентства, погибший курировал работу молодежной палаты при городской думе. Кроме того, он проходил службу в органах внутренних дел и какое-то время возглавлял Инвестиционное агентство региона.

Ранее СМИ сообщали, что один из лидеров банды «Приморские партизаны» А. Ковтун, осужденный на 25 лет за убийства сотрудников правоохранительных органов, погиб при выполнении боевой задачи в зоне проведения спецоперации в Донбассе. По данным канала «ОПС-медиа», он мог подписать контракт с ЧВК «Вагнер», когда находился в заключении. Минобороны России информацию не комментировало.