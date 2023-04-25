Военный эксперт объяснил ключевое значение Артемовска для ВСУ Военный эксперт Шурыгин: при взятии ВС РФ Артемовска у ВСУ останутся открытые фланги

Фото: Ukraine - 14 Apr 2023 Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Артемовск представляет ключевое значение для ВСУ, так как при взятии пункта ВС РФ у украинской армии останутся открытыми фланги, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин. Он рассказал «ПолитЭксперту», что Украина держится за Артемовск, так как он является последним опорным пунктом на этой линии.

Взяв Артемовск, мы тем самым вскрываем крышку консервной банки. Когда она будет открыта, то можно ввести вправо или влево свой нож. Поэтому Украина за него так держится, — отметил эксперт.

По словам Шурыгина, взятие города Часова Яра, расположенного в 16 км от Артемовска, не станет для ВС РФ большой проблемой, а лишь немного замедлит ход российских солдат. Это связано с тем, что он небольшой по размеру, слабо укреплен и не является крупным транспортным узлом. Эксперт пояснил, что в связи с этим ВСУ будут пытаться до последнего удерживать Артемовск.

По мнению Шурыгина, слова президента Украины Владимира Зеленского о стратегическом значении Артемовска связаны с попытками поддержать боевой дух солдат ВСУ. Кроме того, таким образом Зеленский демонстрирует странам Запада и США необходимость в оказании еще большей поддержки вооружением.

Военный эксперт Алексей Леонков ранее заявил о существенном изменении тактики ВСУ при защите Артемовска. Основной причиной изменения со стороны украинского Генерального штаба стало использование планирующих авиабомб российскими войсками.