Украинские войска за сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР СЦКК: украинские войска за прошедшие сутки 26 раз обстреляли территорию ДНР

За последние 24 часа украинская армия 26 раз атаковала территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК). Атакам подверглись шесть населенных пунктов ДНР: Горловка, Ясиноватая, Донецк, Александровка, Владимировка и Никольское.

За прошедшие сутки было зафиксировано 26 случаев обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), — говорится в сообщении представительства.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле поселка Ленинский в Шебекинском городском округе. Он добавил, что в результате прилета снарядов повреждены остекление, фасады и заборы в двух частных домовладениях. Кроме того, в поселке была повреждена линия электропередачи.

Ранее, по официальным данным, Белгородскую область обстреляли дважды за сутки. Сначала ВСУ нанесли удар по хутору Мухину Шебекинского городского округа, затем — по селу Ясные Зори.

Ранее председатель Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Киев приближается к знаковой битве в своей новейшей истории. Он отметил, что информация о начале этого сражения находится под грифом «Совершенно секретно».