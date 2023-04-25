Кулеба назвал условия Киева по мирному плану Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал условия Киева по мирному плану

Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба определил приемлемые для Киева критерии мирного плана в интервью американскому телеканалу CNN. По его словам, Украина открыта для обсуждения любого мирного плана, при условии, что он не приведет к «замораживанию» конфликта или передаче украинских территорий России.

Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не ведет к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России, — заявил Кулеба.

Он также добавил, что если президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва согласится на формирование коалиции стран, стремящихся к миру на основе указанных принципов, то Украина будет рада присоединиться к обсуждению.

Ранее «Известия» со ссылкой на источник в правительстве Венгрии написали, что страна примет заявку Украины на вступление в НАТО только после того, как Киев восстановит права закарпатских венгров. Отмечается, что данное решение было донесено до руководства Альянса на прошедшей 4–5 апреля встрече глав МИД НАТО. Собеседник издания отметил, что у Венгрии и Украины неоднократно возникали разногласия по поводу статуса закарпатских венгров, которых в регионе насчитывается более 150 тысяч человек.