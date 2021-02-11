Бузовой надо спеть гимн России с Моргенштерном: Дробыш об инициативе певицы

Российский композитор и продюсер Виктор Дробыш в разговоре с NEWS.ru оценил инициативу Ольги Бузовой, пожелавшей исполнить гимн России на Олимпиаде или Параде Победы.
У нас в стране возможно всё теперь. Я думаю, что было бы круто, если бы она его ещё с Моргенштерном спела. Знаете, в своё время Тайсон сказал, что если бы бокс был такой, как в «Рокки» со Сталлоне, то он бы им никогда не занимался. Вот, когда слушаешь «это», то хочется также сказать. Если музыка станет такой, то ей вообще надо переставать заниматься. А им надо петь дуэтом, — заявил Дробыш.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что педагог по вокалу пришла в ужас от планов Бузовой исполнить гимн России.