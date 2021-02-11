Бузовой надо спеть гимн России с Моргенштерном: Дробыш об инициативе певицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ложная беременность — достаточно редкое явление, которое возникает при наличии определённых факторов. Об этом в комментарии для NEWS.ru рассказал акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук Борис Лордкипанидзе. Эксперт заявил, что ложной беременности в первую очередь подвержены женщины с подвижной психикой, страдающие навязчивой идеей родить ребёнка.

Чаще всего это женщины с проблемами репродуктивного здоровья, столкнувшиеся с невозможностью беременности, со сложностями. И такие начинают себя настраивать на ожидание, следить за симптоматикой. То есть сам организм на биологическом...