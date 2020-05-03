Жители Москвы смогут поздравить ветеранов онлайн-открытками ко Дню Победы

https://static.news.ru/photo/cd395e6a-8d25-11ea-a77f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Москвичи могут сделать открытку для ветеранов Великой Отечественной войны с поздравлениями ко Дню Победы через портал «Я дома». Об этом заявила заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

Сейчас из-за режима самоизоляции ветераны вынуждены оставаться дома. На портале «Я дома» теперь можно онлайн заполнить открытку ветерану. Её доставят соцработники и волонтёры, — рассказала Ракова.

Она призвала жителей города поддержать ветеранов в период режима самоизоляции. На портале можно выбрать понравившийся дизайн открытки, написать поздравление и нажать кнопку «Отправить». Каждое поздравление будет распечатано. Соцработники принесут открытки ветеранам вместе с продуктами или при выполнении других просьб.

Всего в столице проживает более 50 тысяч участников Великой Отечественной войны.

NEWS.ru писал, что ветераны раскритиковали медицинские маски с символикой 9 Мая. Председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев призвал использовать защитные средства по назначению.