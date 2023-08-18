В Серпухове заметили направлявшиеся к Москве летательные аппараты

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Несколько летательных аппаратов, похожих на беспилотники, были замечены в Серпухове, сообщает Telegram-канал «Осторожной, Москва», ссылаясь на очевидцев. Как утверждается, объекты двигались в направлении российской столицы.

На видеозаписи, которую опубликовал канал, можно увидеть сразу пять летательных аппаратов, которые движутся в небе над домами. Точное время съемки и другие детали не сообщаются.

Ранее в Министерстве обороны России подтвердили, что Киев в очередной раз предпринял попытку террористической атаки на Москву с помощью беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел около 04:00 в пятницу, 18 августа. Силы противовоздушной обороны нейтрализовали дрон, который в последствии изменил траекторию и рухнул на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной в Москве. Позднее стало известно, что в результате инцидента была повреждена крыша восьмого павильона Экспоцентра.

Предыдущая атака украинских БПЛА на деловой центр «Москва-Сити» была 30 июля. Тогда мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что в результате происшествия незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях центра.