В Петербурге из-за коронавируса могут отменить новогодние ёлки

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

В соцсетях появилось видео с пассажиркой в бумажной маске клоуна, сообщает inkazan.ru . Инцидент произошёл в трамвае Альметьевска. Женщина отказывалась надевать маску, аргументируя это нежеланием покупать её в аптеке. А когда трамвай так и не двинулся с места, надела детскую маску клоуна.

Башкирия

Житель Уфы через суд потребовал официальных извинений от Российской Федерации, пишет Mkset . Ранее мужчину из-за ложного доноса обвинили в ограблении аптеки.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде власти хотят потратить более 2,3 миллиона рублей на тур для двоих блогеров, пишет newsnn.ru . Он запланирован на 3 дня, а освещать местные достопримечательности должны женщина и мужчина от 25 до 38 лет.

Удмуртия

В Ижевске местный житель может заплатить штраф в 300 тысяч рублей за реабилитацию нацизма. Как отмечают журналисты udm-info.ru , в соцсетях он публиковал материалы, якобы свидетельствующие, что представители немецкой армии не уничтожали евреев во время ВОВ.

Ростовская область

Заслуженный врач РФ Валерий Буштырев рассказал журналистам rostovgazeta.ru про ночь в 20-й горбольнице, когда умерли сразу 13 человек. По его словам, реаниматологи этой смены плакали из-за невозможности помочь людям — на 27 больных пришлось только два врача.

Бригада скорой медицинской помощи возле городской больницы №20 в Ростове-на-Дону Сергей Пивоваров/РИА Новости

Приморье

В Приморье школьник выплатит компенсацию учителю за угрозы убийством, пишет vostokmedia.com . 11-классник обещал убить свою учительницу английского языка из-за тройки в полугодии.

Омская область

В омском Минздраве прокомментировали возможную забастовку водителей скорых. Как пишет gorod55.ru , анонимный работник скорой опубликовал информацию в Сети о некой «программе сопротивления станции скорой помощи». Сотрудники недовольны отменой премиальной части, а также переполненными больницами, в которых не хотят принимать коронавирусных больных. В ведомстве заверили, что никаких забастовок на самом деле не планируется, работа идёт в обычном режиме.

Оренбургская область

В Оренбурге пьяные подростки уснули на рельсах и едва не погибли под поездом. Как пишет 56orb.ru , медицинское освидетельствование подтвердило, что несовершеннолетние находились в состоянии алкогольного опьянения. По их словам, спиртное они попросили купить незнакомца около магазина. На молодых людей составили административные протоколы.

Карелия

Карельским школьникам запретили ходить в торговые центры. Как сообщает karelinform.ru , глава Карелии Артур Парфенчиков ввёл новые ограничительные меры из-за большого числа заразившихся COVID-19. Указ будет действовать до конца ноября этого года.

Тюменская область

Тюменцам со следующего года запретят приходить на пляж с брёвнами. Как сообщает nashgorod.ru , МЧС установило новые правила, согласно которым также нельзя будет приходить на пляж с животными, плавать на предметах, не предназначенных для этого, и подавать ложные сигналы тревоги. В этом году горожане чаще обычного отдыхали в запрещённых для этого местах. По данным МЧС России по Тюменской области, за минувшее лето в водоёмах погибли 24 человека.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Хабаровский край

Из Хабаровска пытались незаконно вывезти почти $40 тысяч. Как сообщает transsibinfo.com , гражданин России вёз в Узбекистан крупную сумму наличных денег, не задекларировав их. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По его словам, он не читал таможенные правила и не знал о необходимости декларировать наличные.

Ставропольский край

Сельский глава на Ставрополье незаконно раздаривал государственную землю друзьям. Как пишет newstracker.ru , стоимость участков составила более 820 тысяч рублей. Мужчина подделал выписки из похозяйственной книги, передав приятелям три земельных участка. В отношении него возбудили уголовное дело за превышение должностных полномочий.

Челябинская область

На восьмилетнего ребенка в Челябинске рухнуло огромное старое дерево во дворе дома. Как пишет «Курс дела» , пострадавшую девочку доставили в реанимацию, у нее зафиксированы сложные переломы руки и ноги, а также многочисленные ссадины по всему телу. По словам местных жителей, в этом дворе есть ещё несколько деревьев, которые представляют опасность, однако вовремя их никто не спиливает.

ХМАО

В Сургуте местные жители не могут приобрести в аптеках антибиотики и противогриппозные препараты, которые назначает им врач в ходе лечения. Как пишет muksun.fm , до этого с похожей проблемой столкнулись почти все жители региона. Они стали массово писать об этом губернатору. Комарова объяснила нехватку лекарств широким спросом, изменением системы маркировок и задержками поставок. Следить за пополнением лекарств в аптеках глава округа поручила региональному депздраву.

Волгоградская область

Волгоградку наказали за призывы к участию в хабаровских протестах. Как сообщает издание novostivolgograda.ru , местная жительница является администратором одного из сообществ в социальной сети «ВКонтакте». В этом сообществе были размещены призывы к участию в протестных мероприятиях, направленных на поддержку жителей городе Хабаровска. Суд назначил ей выплатить штраф.

Свердловская область

Екатеринбургский эксперт прогнозирует всеобщий локдаун на Урале из-за COVID-19. Соловьёв считает, что нужны достаточные меры воздействия для разрыва цепочек распространения коронавируса. Снижение заболеваемости можно наблюдать через две-три недели. Основной критерий для блокировки — это заполненность коек в реанимации, пишет издание tagilcity.ru . В Екатеринбурге из-за нехватки персонала заведующие подстанциями «скорой помощи» выезжают на вызовы к больным COVID-19.

Екатеринбург Донат Сорокин/ТАСС

Ленинградская область

В Санкт-Петербурге могут отменить новогодние ёлки. Глава управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова сообщила, что все новогодние мероприятия в Северной столице — под вопросом в связи со сложной ситуацией с распространением коронавирусной инфекции. Вероятнее всего, торжества отменят, пишет newia.ru .

Хакасия

Больницы Саяногорска переполнены, в них нет мест для коронавирусных больных. Несмотря на то, что ежедневно в Саяногорске из инфекционного отделения выписывают от 10 до 15 человек выздоровевших пациентов, мест для вновь заболевших не хватает, сообщает newkhakasiya.online . Имеющийся в городе аппарат компьютерной томографии загружен сверх предела. Если раньше на нём проводилось 20-30 исследований, то сейчас — около сотни.

Сибирь

В Новосибирской области мужчина пытался пронести патроны в здание железнодорожного вокзала. Как сообщили транспортные полицейские, подозреваемый был задержан на входе в здание станции Барабинск. Техника зафиксировала в багаже 58-летнего мужчины восемь патронов калибра девять миллиметров. Экспертиза показала, что они подходят для пистолетов Макарова и Стечкина, пишет atas.info .