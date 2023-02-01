Священник погиб при обстреле из HIMARS монастыря под Угледаром

Фото: U.S. Air Force

Украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS по монастырю в селе Никольское под Угледаром, сообщили ТАСС в администрации Волновахского района. В результате удара погиб священник, также тяжело ранена монахиня.

Вчера обстреляли монастырь в Никольском. Обстрел велся из HIMARS. Погиб священник. Попадание в сестринский корпус. У одной из монахинь, ей 83 года, тяжелейшее ранение, за ее жизнь борются врачи, — сказал собеседник агентства.

Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское расположен вблизи Угледара, за который идут бои. Украинские военные периодически обстреливают монастырь.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал законодателей наделить священнослужителей, находящихся в зоне СВО, теми же социальными гарантиями, что и военнослужащих. Выступая на Рождественских образовательных чтениях в Госдуме, он заявил, что священники заслуживают льгот, поскольку тоже рискуют жизнью и здоровьем, участвуя в спецоперации. По его словам, священники не могут брать в руки оружие, но призваны помогать участникам боевых действий духовно. При этом снайперы ВСУ в первую очередь целятся в батюшек, которые ничем не защищены.