Подведен итог политики США по Украине: новости СВО на утро 3 ноября Антонов: политика США в отношении Украины провалилась

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Американская политика в отношении Украины провалилась, никакого контрнаступления не происходит, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. По словам дипломата, многочисленные поставки оружия Киеву не оказали никакого влияния на ход спецоперации. Посол подчеркнул, что в итоге бессмысленно погибает множество украинцев. Однако смерть простых людей не волнует глав США или Украины, подчеркнул дипломат.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 2 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Атаки ВСУ на российские регионы

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщила пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представители организации подчеркнули, что по населенным пунктам было выпущено 14 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что беспилотник намеревался атаковать объекты на территории России. Уточняется, что попытка атаки произошла около 23:45 по московскому времени.

Telegram-канал SHOT написал, что Вооруженные силы Украины пытались устроить на Курской АЭС взрыв с помощью беспилотника. По данным канала, 2 ноября около полудня на территории атомной электростанции в городе Курчатове обнаружили упавший БПЛА самолетного типа. SHOT сообщил, что беспилотник нес взрывчатку, которая не сдетонировала, разрушений нет. По информации канала, обломки дрона обнаружили сотрудники при патрулировании территории.

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

«Фронтальное наступление» США на Россию

Вашингтон ведет «фронтальное наступление» на Москву, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Дипломат подчеркнул, что затрагиваются все сферы — от политики до прав человека, хотя санкции при этом носят хаотичный, лишенный всякой логики характер.

Антонов подчеркнул, что Вашингтон всеми силами стремится расшатать внутреннее единство России. При этом Штаты не стесняются «обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву», резюмировал дипломат.

Вашингтон обделил Украину, депрессия в Европе

Члены палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю. Уточняется, что в документе не учитывается поддержка Украины.

В поддержку законопроекта высказались 226 членов палаты представителей, против проголосовали 196. После одобрения в нижней палате конгресса законопроект должен поступить в сенат Конгресса США.

Жители Европы столкнулись с массовой депрессией, сопровождающейся приступами тревоги, сообщил Польский институт экономики (PIE). По данным исследований, 62% респондентов в ЕС признались, что на их психическое состояние негативно влияют конфликт на Украине и пандемия коронавируса.

Фото: U.S. Air Force photo by Chustine Minoda

ВСУ потеряли «ценные» танки, работа ВС России в зоне спецоперации

Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами, рассказал начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, также бойцы ВС РФ ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ, после чего штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.

За последние недели ВСУ потеряли больше дюжины «ценных и редких» танков Leopard, в сумме украинская армия лишилась четверти имеющихся лучших танков немецкого производства, заявил обозреватель Дэвиж Экс. По его словам, виной всему растущее мастерство российских военнослужащих в уничтожении техники с помощью дронов.

Читайте также:

«Что-то не так с командирами»: главком ВСУ сделал неожиданное заявление

Боец Мечта погиб в зоне СВО: как это было, сколько уничтожил солдат ВСУ

Новые санкции США против РФ: какие российские банки попали в список