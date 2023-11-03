ВС РФ уничтожили пункт управления дронами ВСУ на Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами, рассказал РИА Новости начальник пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьев. По его словам, также бойцы ВС РФ ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ, после чего штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.

Артиллерия группировки поразила пункт управления БПЛА в районе Резниковки и склад боеприпасов 54-й механизированной бригады противника в районе Верхнекаменского Донецкой Народной Республики, — отметил собеседник агентства.

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. По словам Чехова, ВС РФ ликвидировали автомобильную технику и живую силу противника.

Тогда же артиллеристы российской группировки провели ряд успешных операций, в результате которых были уничтожены склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также машины с военнослужащими ВСУ в районах Катериновки и Константиновки. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.