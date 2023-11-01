Войска РФ сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские военные сорвали восемь попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, ВС РФ ликвидировали автомобильную технику и живую силу противника.

На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии сорваны восемь попыток ротации ВСУ на позициях в районах Новомихайловки, севернее Никольского, Старомайорского, Новозлатополя, Малиновки и севернее Приютного. Автомобильная техника и живая сила уничтожены, — отметил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что у Старомайорского Вооруженные силы России уничтожили до 160 солдат 72-й механизированной бригады и 123-й бригады территориальной обороны ВСУ. Чехов также сообщал об успешной работе подразделения группировки «Восток» в середине месяца: российские войска предотвратили попытки пехоты Вооруженных сил Украины прорваться на Южно-Донецком направлении и ликвидировали разведывательную группу противника.

Тогда же артиллеристы российской группировки провели ряд успешных операций, в результате которых были уничтожены склады боеприпасов в Новомихайловке и севернее Приютного, а также машины с военнослужащими ВСУ в районах Катериновки и Константиновки. В ходе контрбатарейной борьбы противник потерял артиллерийское орудие Д-20 и четыре минометных расчета.