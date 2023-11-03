Палата представителей США одобрила законопроект о помощи Израилю без Киева

Фото: Aaron Schwartz/XinHua/Global Look Press

Члены Палаты представителей Конгресса США большинством голосов поддержали предложенный республиканцами законопроект о выделении $14,3 млрд помощи Израилю, передает C-SPAN. Телеканал уточнил, что в документе не учитывается поддержка Украины.

В поддержку законопроекта высказались 226 членов Палаты представителей, против проголосовали 196. После одобрения в нижней палате Конгресса законопроект должен поступить в Сенат Конгресса США.

Документ предусматривает выделение $4 млрд на израильские системы ПРО и ПВО «Железный купол» и «Праща Давида». А также еще $1,2 млрд на разработку системы ПРО «Железный луч».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отказался поддерживать законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины, если он будет принят конгрессом. В Белом доме подчеркнули, что фиаско в поддержке Украины продемонстрирует «ужасный сигнал России и всему остальному миру относительно решительности» властей США.

Ранее США и Израиль при поддержке ООН и арабских стран начали обсуждение по созданию временного правительства в секторе Газа. Существование нового органа управления будет зависеть от успехов наземной операции израильских войск, а также согласия арабских государств. При этом в Израиле не раз отмечали, что не собираются оккупировать сектор Газа.