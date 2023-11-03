Системы ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Минобороны РФ

Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат над Белгородской областью, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что беспилотник намеревался атаковать объекты на территории России.

2 ноября около 23.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — отметили в военном ведомстве.

Накануне В Шебекинском городском округе Белгородской области сработала система ПВО. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что средства противовоздушной обороны поразили беспилотник в районе поселка Батрацкая Дача. Пострадавших среди гражданского населения нет. До этого еще украинский беспилотник был уничтожен над Белгородской областью, дрон ликвидировали дежурными средствами ПВО.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что с начала спецоперации регион подвергался обстрелам со стороны Украины 1273 раза. В результате было разрушено 37 жилых домов и еще сотни различных зданий получили повреждения. В их числе школы, детские сады, магазины, промышленные объекты и хозяйственные постройки.