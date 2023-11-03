ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Фото: МО Украины

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку, сообщила пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Представители организации подчеркнули, что по населенным пунктам было выпущено 14 снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.

Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 01:20 — населенный пункт Галицыновка — город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров; 01:25 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка: выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров; 01:35 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров, — отметили сотрудники представительства.

Ранее в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ вспыхнул пожар на железнодорожной станции Мушкетово. Когда пожарные тушили огонь и делали все возможное, чтобы он не распространился и не перешел на рядом стоящие жилые здания, украинские военнослужащие возобновили обстрел. Сотрудники службы рассредоточили технику и личный состав, чтобы продолжить работу по ликвидации пожара. Цели удалось достигнуть, однако во время борьбы с огнем погиб командир отделения 9-й пожарно-спасательной части Донецка прапорщик внутренней службы Сергей Осипенко. Еще двое сотрудников МЧС получили ранения.