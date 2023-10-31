«Mash на Донбассе»: крупный пожар начался в Донецке после обстрела ВСУ

Фото: Николай Тришин/ТАСС

Крупный пожар вспыхнул в Буденовском районе Донецка, сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе». По его данный, возгорание началось после попадания снаряда. Официальной информации о происшествии нет. Сведения о пострадавших или жертвах не поступали.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, передавало, что в 19:18 Донецк был обстрелян со стороны Вооруженных сил Украины. Украинские военные выпустили четыре ракеты из РСЗО.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко показал последствия обстрела Куйбышевского района Донецка. В городе был разрушен дом. Сотрудники Следственного комитета осмотрели место происшествия, там обнаружены осколки от снаряда калибра 155 мм.

29 октября отмечалось, что ВСУ за сутки обстреляли три района Донецка: Киевский, Куйбышевский и Петровский. Кроме того, украинские военные также атаковали Горловку, Макеевку и Ясиноватую. Бойцы ВСУ применяли артиллерию и ракетные системы залпового огня.

Кроме того, как передавали в СЦКК, в результате атаки по Донецку ВСУ 26 октября пострадали два человека. Уточняется, что в Калининском районе ранения получил мужчина 1978 года рождения. Помимо этого, ВСУ повредили три многоквартирных дома, автомобили и газопровод.