«Зацепить и уколоть»: Антонов заявил о «фронтальном наступлении» США на РФ Антонов: США ведут фронтальное наступление на Россию в политике и экономике

Фото: MFA Russia/Global look press

Вашингтон ведет «фронтальное наступление» на Москву, передает РИА Новости слова посла РФ в США Анатолия Антонова. Дипломат подчеркнул, что затрагиваются все сферы — от политики до прав человека, хотя санкции при этом носят хаотичный, лишенный всякой логики характер.

Видим фронтальное наступление на Россию от политики и экономики до вопросов прав человека. По сути, везде и всюду — попытка помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей <...> Задача одна — зацепить нас, уколоть, и неважно, что урон от таких действий куда больше для государств Запада, чем для России, — отметил Антонов.

Антонов подчеркнул, что Вашингтон всеми силами стремится расшатать внутреннее единство России. При этом Штаты «обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву», резюмировал дипломат.

Ранее посол заявил, что администрация США пошла на выделение Украине очередного пакета вооружений в период «небывалой эскалации международной напряженности», чем продемонстрировали «провокационные и подстрекательские действия». США просто не хотеть услышать «доводы разума», которые все чаще звучат относительно конфликта на Украине, заключил Антонов.