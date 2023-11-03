Антонов подвел итог политики США по Украине в связи с контрнаступлением ВСУ Антонов: политика США в отношении Украины провалилась, контрнаступления нет

Фото: Russian Embassy in the USA/Global look press

Американская политика в отношении Украины провалилась, никакого контрнаступления не происходит, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Первого канала. По словам дипломата, многочисленные поставки оружия Киеву не оказали никакого влияния на ход спецоперации.

Как представляется, американская политика по Украине провалилась. Нет никакого контрнаступления. Что сегодня происходит? Американцы наращивают поставки оружия, наши вооруженные силы прекрасно сжигают и уничтожают все эти вооружения, — пояснил Антонов.

Посол подчеркнул, что в итоге бессмысленно погибает множество украинцев. Однако смерть простых людей не волнует глав США или Украины, подчеркнул дипломат.

По словам Антонова, Вашингтон сейчас всеми силами пытается расшатать внутреннее единство России, при этом «обрывая последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву». Штаты ведут «фронтальное наступление» на Москву, санкциями обложены все сферы — от политики до прав человека, хотя ограничения при этом носят хаотичный, лишенный всякой логики характер, отметил дипломат.

Ранее посол заявил, что администрация США пошла на выделение Украине очередного пакета вооружений в период «небывалой эскалации международной напряженности». По мнению Антонова, это является явно «провокационными и подстрекательскими действия».