«Русские все искуснее»: в США рассказали, как ВСУ потеряли «ценные» танки Forbes: ВСУ потеряли много танков Leopard 2A6 из-за растущего мастерства ВС РФ

Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

За последние недели ВСУ потеряли больше дюжины «ценных и редких» танков Leopard, в сумме украинская армия лишилась четверти имеющихся лучших танков немецкого производства, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс. По его словам, виной всему растущее мастерство российских военнослужащих в уничтожении техники с помощью дронов.

Русские становятся все искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков, и особенно с помощью дронов, — отметил журналист.

Экс пояснил, что большая часть потерь украинской техники стала результатом подрыва на минных полях, либо ударов дронами, начиненными взрывчаткой. По словам журналиста, российские войска также подбили как минимум один танк Strv 122 противотанковой управляемой ракетой. А на этой неделе под Авдеевкой был уничтожен очередной Leopard 2A6.

Ранее военный эксперт, заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин заявил, что российская армия уничтожила примерно пятую часть поставленных на Украину танков Leopard. По словам эксперта, этот провал на поле боя может использовать в свою пользу Вашингтон — продавать свои танки в Европу вместо немецких.

Ранее стало известно, что в рамках нового пакета военной помощи Германия передала властям Украины еще 25 танков Leopard 1A5. Это произошло в рамках проекта, финансируемого совместно с Данией.