SHOT: на Курской АЭС пытались устроить взрыв в помощью беспилотника

Фото: Yulii Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщил, что Вооруженные силы Украины пытались устроить на Курской АЭС взрыв в помощью беспилотника. По данным канала, 2 ноября около полудня на территории атомной электростанции в городе Курчатове обнаружили упавший БПЛА самолетного типа.

SHOT сообщает, что беспилотник нес взрывчатку, которая не сдетонировала, разрушений нет. По информации канала, обломки дрона обнаружили сотрудники при патрулировании территории.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов рассказал, что ВСУ наносят удары по Курской АЭС, чтобы устроить техногенную катастрофу на территории России. По его словам, Киев рассчитывает использовать этот фактор для завершения боевых действий на собственных условиях, потому украинские военные и пытаются реализовать это по несколько раз в месяц.

В свою очередь, Международное агентство по атомной энергии сообщило, что им известно о попытках Киева атаковать атомную электростанцию в Курской области. По словам гендиректора организации Рафаэля Гросси, происходящее говорит о том, что ситуация в сфере ядерной безопасности остается потенциально нестабильной. Он также заверил, что специалисты МАГАТЭ приложат все усилия для того, чтобы предотвратить ядерные аварии во время конфликта.