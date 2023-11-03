Европейцы столкнулись с неожиданной проблемой из-за конфликта на Украине PIE: психическое здоровье европейцев пошатнулось из-за конфликта на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Жители Европы столкнулись с массовой депрессией, сопровождающейся приступами тревоги, сообщил Польский институт экономики (PIE) изданию Interia. По данным исследований, 62% респондентов в ЕС признались, что на их психическое состояние негативно влияют конфликт на Украине и пандемия коронавируса.

Депрессия и тревога становятся «эпидемией» в современной Европе, и экономисты уже пытаются перевести эту, казалось бы, индивидуальную проблему в реальные потери для экономик стран ЕС, — отметили авторы исследования.

В 27 странах ЕС и Великобритании общий убыток из-за проблем с психическим здоровьем уже превысил 4,2% ВВП, то есть более €600 млрд, отметили специалисты. По подсчетам PIE, более трети этих затрат обусловлено снижением уровня занятости и производительностью труда.

Ранее врач-психиатр Елизавета Жесткова заявила, что у многих людей, страдающих хроническими и психическими расстройствами, депрессия может проявляться чаще, особенно в осенние и зимние месяцы. По словам врача, при симптомах депрессии необходимо обратиться к специалисту, но при этом не надо путать болезнь с осенней хандрой, которая возникает из-за нехватки солнечного света. До этого нейропсихолог Ирина Хвингия предупредила, что осенью все люди быстрее устают, им сложнее концентрироваться, снижается умственная активность и ухудшается память.