Глава Кемеровской области назвал условие введения электронных пропусков

https://static.news.ru/photo/76c6d2c8-8e02-11ea-9e11-fa163e074e61_660.jpg Сергей Цивилёв Фото: Сергей Цивилёв/vk.com

Цифровые пропуска могут быть введены в Кемеровской области в случае ухудшения ситуации с распространением COVID-19. Об этом заявил глава региона Сергей Цивилёв.

Губернатор отметил, что медики ежедневно выявляют тех, кто контактировал с уже заразившимися коронавирусом. Этих людей направляют в обсерваторы или обязывают в течение двух недель соблюдать карантинный режим. Однако не все из них следуют предписаниям врачей, выходят из дома и создают угрозу для окружающих.

Чтобы пресечь эти нарушения, мы готовимся к введению пропускного режима, — цитирует Цивилёва РИА Новости.

Он отметил, что данная мера является вынужденной и необходимой. Глава региона также добавил, что пропуска не будут выдаваться тем гражданам, которые находятся в режиме обязательной самоизоляции.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кузбассе ужесточили ограничения после смерти заболевшего коронавирусом . В частности, была приостановлена работа ряда магазинов, парикмахерских и фотосалонов, введён запрет на оказание услуг по ремонту и пошиву обуви, одежды, химчистке, установке пластиковых окон и некоторых других.

В России, согласно последним данным, зафиксировано 145,2 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 18 тысяч человек, умерли — 1,3 тысячи. В Москве 74,4 тысячи заболевших, более 7,5 тысячи выздоровели, скончались — 764.

В мире в настоящее время насчитывается более 3,5 млн инфицированных. Скончались более 247 тысяч человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.