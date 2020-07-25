Дегтярёв ради хабаровчан готов «париться в бане с большими начальниками»

https://static.news.ru/photo/082db51c-cde9-11ea-af1a-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: khabkrai.ru

Ради блага местных жителей врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв готов ходить «в баню с большими начальниками». Об этом он заявил в прямом эфире в Instagram .

Если для того, чтобы хабаровчанам жилось лучше, мне придётся париться с большими начальниками в бане, я с удовольствием буду это делать и буду решать в бане многие вопросы для Хабаровского края. Понимаете? Поэтому по бане прошу с понимаем отнестись и не переживать. В баню ходили, ходим, но теперь уже больше в Хабаровске, — поделился своими мыслями Дегтярёв.

Сделав данное заявление, врио губернатора попросил посоветовать ему хорошую баню в городе.

До этого Дегтярёв, ссылаясь на оперативные данные правоохранительных органов, сообщил о возможных провокациях на митингах, проходящих в регионе. Врио губернатора Хабаровского края сообщил, что обстановка в целом спокойная, однако существует опасность провокаций. Чтобы их избежать, Дегтярёв призвал жителей региона сохранять спокойствие, по возможности заняться своими делами и соблюдать социальную дистанцию.

Как писал NEWS.ru, ранее врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв решил покинуть Хабаровск во время проведения митингов в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и совершить облёт региона.