Путин выбирает россиян вместо Twitter

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Президент РФ Владимир Путин общается по правительственной связи

Дмитрий Песков рассказал, как президент обходится без соцсетей

У президента России Владимира Путина нет сотового телефона. Да и всякие странички в соцсетях ему не нужны, чтобы быть ближе к народу. С таким заявлением выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Как получается у главы государства в XXI веке не отставать, а во многом и обгонять своих иностранных коллег при общении с населением, изучал News.ru.

Жизнь без телефона

Президент Путин использует для общения исключительно телефоны закрытой правительственной связи. Своего сотового, в отличие от Дональда Трампа или даже Ким Чен Ына, у него нет. По мнению Пескова, смартфон — «это добровольный эксгибиционизм и полная прозрачность».

«Беря в руки смартфон, вы ставите галочку, что „я готов выставлять все на всеобщий показ“. Это не должно быть у президента. Тем более такой страны, как Россия», — заявил Песков.

Но как же обходится Путин без мобильной связи и как чувствует себя при этом?

«Прекрасно! А как раньше без телефона обходились? Глава государства не может иметь смартфон», — рассказал Песков в интервью газете «Аргументы и факты».

Пока что на полную прозрачность, как получается, президент РФ не соглашается. Оно и верно. Политолог Алексей Мухин пояснил News.ru, что это связано, в первую очередь, с требованиями безопасности.

«По мобильному телефону наводятся ракеты. Вспомните смерть Джохара Дудаева», — напомнил Мухин.

Однако если вспомнить, то Дмитрий Медведев, занимавший пост президента РФ в 2008–2012 годах, славился своей любовью к всевозможным гаджетам.

Дмитрий Астахов/РИА Новости Стив Джобс демонстрирует Дмитрию Медведеву новый iPhone. 2012 год

Были у него телефоны как отечественного производства — первый российский смартфон YotaPhone, так и особый интерес он испытывал к «яблочной» продукции. Например, в конце 2017 года в соцсетях активно обсуждался снимок премьера со смартфоном iPhone X в руках, сделанный во время его визита в Ново-Иерусалимский мужской монастырь.

«Вы знаете, я технику различную люблю. У нас появился свой аппарат (YotaPhone). Он, конечно, наверное, пока ещё в чем-то не дотягивает до других приборов, но имеет свои преимущества. iPhone я, конечно, не выбросил», — рассказывал ещё в 2013 году Медведев.

При этом уже тогда все прекрасно понимали, что продукция Apple может прослушиваться. Именно поэтому предшественнику Трампа — американскому президенту Бараку Обаме запретили пользоваться iPhone из-за возможной угрозы прослушивания.

«Твиттерная» дипломатия

Потребности у Владимира Путина в странице в Facebook или в собственном микроблоге в Twitter нет. Однако президент не становится таким образом дальше от народа, а совсем наоборот.

«Ему не нужен Twitter, чтобы стать ближе к людям», — уверен Песков.

Алексей Мухин подчёркивает, что для жизни в соцсетях у президента просто нет времени, потому что имеются куда более важные и необходимые дела и обязанности.

«Очень просто — у него мало времени. Вы представляете себе график президента? Это просто техническая составляющая — у него банально нет на это времени», — говорит собеседник News.ru.

Политолог Дмитрий Орешкин напоминает, что Путин — человек из спецслужб и он знает, что Интернет — это обоюдоострая технология. Если ты туда входишь, то и к тебе могут профессионалы попасть.

«Путин беспокоится по поводу безопасности, в том числе информационной. Но не он один такой. Тот же самый Марк Цукерберг заклеивает на своих компьютерах камеры пластырем, потому что если есть камеры, то за тобой могут смотреть. Это понимают все, кто работает в Интернете. А уж если речь идёт о президенте — можно положить массу ресурсов, чтобы туда влезть», — сказал Орешкин.

Поэтому, по его мнению, Путин гораздо больше доверяет сводкам, которые он получает от спецслужб, чем тому, что может дать Интернет. Во-первых, это соображения безопасности, а второе, — специфика восприятия информации.

Между тем, когда возникает кризисная ситуация, отмечает Орешкин, например, взрывается дом, как в случае с Магнитогорском, он понимает, что надо ехать на место самому, чтобы самостоятельно во всём убедиться, а не руководствоваться информацией, которую для него готовят.

Kremlin.ru Владимир Путин на совещании в Кемерово после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

«Но в остальных случаях он больше доверяет своим людям из ФСБ, чем каким-то журналистам, Интернету и независимым аналитикам», — констатирует Орешкин.

Декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве России Александр Шатилов также склонен считать, что президент любой страны не может сидеть в Twitter и переписываться в чатах «ВКонтакте» и при этом ощутимо руководить государством.

«Все президентские каналы в соцсетях сопровождаются совершенно другими людьми. Может быть, доверенными лицами, ответственными за это мероприятие, но общение с народом осуществляется чужими руками», — сказал Шатилов.

И в этом есть определённые риски, потому что как бы ни был глава государства уверен в каком-то человеке, всегда есть вероятность того, что скажут что-то лишнее или неверно отразят его позицию, когда за него, по сути, говорит третье лицо.

А вести ещё какие-то проекты, связанные с соцсетями, помимо связи через своего пресс-секретаря, — тут и времени нет у президента РФ, и это не слишком комфортно с точки зрения привлечения к участию в данных проектах каких-то иных лиц, отметил эксперт.

Второй момент, по его мнению, связан с тем, что практически все соцсети и другие средства массовой коммуникации мониторятся, в том числе с помощью специальных программ.

«У РФ достаточно много геополитических противников и любые утечки через эти каналы будут отслежены нашими конкурентами и „западными партнёрами“ и могут быть использованы против нас», — сообщил Шатилов.

Поэтому в целом, с учётом мобилизационной ситуации, прежде всего внешнеполитической, в которой находится Россия, глава государства поступает верно, поскольку он является наиболее важной стратегической персоной.

«Если человек не является стратегическим лицом, он может себя позиционировать как „продвинутый пользователь“, но главе государства это нецелесообразно», — заключил собеседник.

Михаил Метцель/ТАСС Рамзан Кадыров

Между тем Дмитрий Песков напомнил, что несмотря на то, что соцсети, на примере Instagram, — это, с одной стороны, гениальное изобретение, а с другой, — важно помнить, что ваша страничка вам не принадлежит, а является собственностью компании.

«Она может быть у вас отнята или закрыта в любой момент. И это относится ко всем соцсетям и мессенджерам», — заявил Песков, напомнив, что подобное произошло с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Утренняя пресса

Как отметил Песков, в Кремле или Ново-Огарёве у Путина всегда под рукой имеется практически весь набор газет и журналов, с которыми он может ознакомиться в свободное время.

«Он многое из этого читает. Не чурается и Интернета, смотрит там новости», — поделился пресс-секретарь главы государства, добавив, что Интернет есть и на борту лайнера первого лица государства.

Президент получает от пресс-службы различные информационно-аналитические материалы, ему делается специальная подборка теленовостей, составляется дайджест, который президент смотрит.

«Порой он от кого-то узнает о тех или иных передачах и даёт поручение подготовить ему подборку», — сказал Песков.

Интересное явление Telegram

Не забыл пресс-секретарь президента упомянуть и про многострадальный Telegram. По его мнению, там весьма много хороших и познавательных каналов, из которых можно почерпнуть полезную историческую или экономическую информацию.

Но вот если говорить о политических каналах, то, как считает Песков, подавляющее большинство их в Telegram — «политологическая чернуха».

«Причём чернуха заказная, с большим количеством фейков и глупостей. И всё это используется как инструмент манипуляции бюрократами и журналистами», — сказал Песков.

В этой связи он дал совет чиновникам, относящимся гипертрофированно к написанному там, удалить этот мессенджер из телефона и жить после этого спокойно.