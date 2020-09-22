Путин напомнил о призыве РФ к США о ракетном сдерживании

https://static.news.ru/photo/e09b77f4-fcf6-11ea-bcaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sepahnews/Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия рассчитывает на взаимное сдерживание в развитии ракетных систем с США, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

Рассчитываем на взаимную сдержанность в развёртывании новых ракетных систем, — отметил глава государства.

Президент также напомнил, что Россия уже с 2019 года объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться США.

Кроме того, Путин считает, что продление Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ) является первоочередным для России и США. По его словам, РФ ведёт такие переговоры с партнёрами из США.

Российский лидер принял участие в 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Мероприятие проходит в онлайн-формате в связи с пандемией коронавируса.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин заявил, что попытки произвольно трактовать итоги Второй мировой войны могут привести к разрушению основ послевоенного мироустройства.

По его словам, «забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно». Президент также раскритиковал практику трактовки итогов Второй мировой войны на основе домыслов и сиюминутной политической конъюнктуры.