Это событие было ожидаемо, но оттого не менее сенсационно: президент Казахстана прекратил депутатские полномочия дочери Елбасы Назарбаева, Дариги, которая потеряла пост спикера национального парламента. Конечно, многие выводы из этой ситуации выглядят поспешными. Нельзя исключить, что вскоре она получит новое значительное назначение. Однако серия скандалов — обнаружение у Дариги Назарбаевой солидной недвижимости в Лондоне и просьба в Великобритании о политическом убежище её сына Айсултана — явно ударила по репутации и всё ещё, казалось бы, всесильного отца.

А ведь Нурсултан Назарбаев, которому вскоре исполнится 80 лет, остался и руководителем Совета безопасности Казахстана, и лидером правящей партии, и многое другое. А немалое число отечественных аналитиков полагали, что казахстанская модель транзита власти будет в той или иной степени повторена и в России. Однако новый глобальный экономический кризис, отягощённый падением цен на нефть, сильно ударившим по госбюджету соседней страны, видимо, усилил напряжение в среде казахских элитариев.

Нурсултан Назарбаев akorda. kz/Global Look Press

Причём считается, что тамошний правящий класс делится на сторонников ставки на Запад, прежде всего в лице Великобритании, традиционно имеющей интересы в Центральной Азии, и на «китайскую партию». Считается, что если семья Дариги Назарбаевой тяготеет к Лондону (недаром тамошний суд отказался конфисковать её имущество), то новый президент Касым-Жомарт Токаев — профессиональный китаист, работавший ещё в советском посольстве в КНР. Именно Токаеву приписывают фразу о том, что Казахстан не боится братских китайских объятий.

Так что на развивающиеся события на нашей восточной границе явно активно влияют и внешние силы, для которых Казахстан — немалый по значению приз. В этой связи большой вопрос, в какой степени рычаги влияния на ситуацию у соседей сохраняются у Кремля. А заодно было бы интересно узнать, консультировались ли казахстанские товарищи со своими российскими партнёрами накануне начавшихся перемен. И вообще, есть ли у Москвы своя концепция развития отношений с соседями, кроме общих деклараций о традиционной дружбе?

Между тем считается, что приведённый Назарбаевым к власти Касым-Жомарт Токаев был серьёзно обеспокоен распространявшимися в последние недели упорными слухами о своей скорой отставке. Тем более что многие были уверены: Токаев — просто этап в многоходовке транзита, который должен завершиться передачей власти младшему зятю Назарбаева — Тимуру Кулибаеву. На деле же «китаист» явно при негласной поддержке соседнего экономического гиганта, расширяющего своё влияние в регионе, добился через парламент ещё большего расширения своих и так немалых полномочий.

И всё это на фоне появляющейся информации об ухудшающемся состоянии здоровья незыблемого пока национального лидера Нурсултана Назарбаева, который реально хочет войти в историю, оставив после себя стабильный Казахстан, суверенитет которого обеспечен на основе правильного выстраивания отношений со всеми великими державами.

Теперь можно по-новому взглянуть и на нашу перспективу обнуления предыдущих сроков президентства. Власть не совместима с наличием нескольких центров решающего влияния. Тут Владимир Владимирович на сто процентов прав.