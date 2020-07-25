Дегтярёв рассказал о поручении Путина по Хабаровскому краю

https://static.news.ru/photo/db6bf1ec-ce79-11ea-9d49-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв рассказал, что дал себе две-три недели на ознакомление с ситуацией, чтобы потом доложить президенту РФ Владимиру Путину.

Готов работать день и ночь, президент сказал — познакомься с регионом быстро — и к нему на доклад. А как же знакомиться, если ты в выходные будешь отдыхать или ходить на митинги, например? — цитирует KP.RU врио губернатора.

Как писал NEWS.ru, Михаил Дегтярёв позавидовал местным жителям, которые вышли на улицы, чтобы поучаствовать в акции поддержки арестованного бывшего главы региона Сергея Фургала. Политик подчеркнул, что у этих людей есть свободное время, поэтому он им завидует.

В выходной день, когда в Хабаровске проходил очередной митинг против ареста Фургала, Дегтярёв отправился в отдалённые районы края, чтобы пообщаться с «людьми из глубинки и посмотреть на работу северного завоза».

С 11 июля в Хабаровске проводятся несогласованные акции из-за ареста бывшего главы региона Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств предпринимателей в 2004 и 2005 годах.

20 июля президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Фургала в связи с утратой доверия, после этого глава государства предложил депутату от ЛДПР Михаилу Дегтярёву стать временно исполняющим обязанности главы региона. Политик согласился и вылетел в Хабаровск.