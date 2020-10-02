Загитова призвала болельщиков не волноваться за её карьеру

https://static.news.ru/photo/3a6e7b72-04b9-11eb-9048-fa163e074e61_660.jpg Алина Загитова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призвала своих болельщиков не переживать за её карьеру спортсменки. Ранее стало известно, что она стала ведущей нового сезона шоу «Ледниковый период» на Первом канале, а на этапы серии Гран-при в сезоне-2020/21 заявлена не была.

Не переживайте за меня, у меня всё хорошо. Сейчас я радуюсь жизни, как это было и раньше, только у меня сейчас появилось ещё что-то, кроме фигурного катания, — заявила в интервью Первому каналу Загитова.

Она пояснила, что по понедельникам идёт сначала в университет, потом на тренировки и остаётся на катке до вечера. Если же учёбы нет, то расписание у неё обычное — «с девяти утра и до семи вечера на катке». Спортсменка подчеркнула, что не заставляет себя ходить на тренировки, просто хочет поддерживать форму, чтобы в любой момент «быть готовой». 18-летняя фигуристка также призналась, что не представляет свою жизнь без фигурного катания.

Фигурное катание — это моя жизнь, поэтому я сейчас учу что-то новое, с тренерами находим разные фишки. Пытаюсь браться за всё, что у меня есть, но это сложно. Однако мне нравится такое разнообразие — нет рутины дом — лёд — дом, — добавила олимпийская чемпионка.

Как писал NEWS.ru, Алина Загитова не примет участия в серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21. Что касается ближайших планов обладательницы олимпийского золота 2018 года, то Загитова вместе с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным будет вести программу «Ледниковый период». Депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина уже сообщила, что не собирается смотреть эту передачу, и назвала спортсменку «Муму фигурного катания». Тренер по фигурному катанию Александр Жулин считает, что Алина скоро объявит о завершении спортивной карьеры. Специалист подчеркнул, что у фигуристки практически нет мотивации продолжать тренироваться.