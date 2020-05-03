Умер чемпион Олимпийских игр по бобслею Дуглас Энакин

https://static.news.ru/photo/8950901a-8d2a-11ea-aea0-fa163e074e61_660.jpg Дуглас Энакин Фото: Canada's Sports Hall of Fame/twitter.com

Олимпийский чемпион 1964 года в соревновании экипажей-четвёрок, бывший канадский бобслеист Дуглас Энакин скончался на 90-м году жизни, сообщает пресс-служба Зала спортивной славы Канады.

После окончания спортивной карьеры Энакин занимался разработкой трасс и готовил канадскую сборную к Олимпиаде 1972 года в японском Саппоро.

Ранее двукратный призёр Олимпийских игр по гандболу Марина Базанова скончалась на 58-м году жизни, писал ранее NEWS.ru. В составе сборной СССР она стала трёхкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990) и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр — 1988. Вместе с Объединённой командой она выиграла бронзу Олимпиады-1992.