Скончалась трёхкратная чемпионка мира по гандболу

Двукратный призёр Олимпийских игр по гандболу Марина Базанова скончалась на 58 году жизни, сообщает пресс-служба Федерациии гандбола России.
Мы глубоко опечалены потерей, которую понес гандбольный мир, - сказано на официальном сайте
ФГР.
В составе сборной СССР она стала трехкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990) и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр - 1988. Вместе с Объединенной командой она выиграла бронзу Олимпиады-1992.
Кроме того, является многократной чемпионкой СССР и победителем Кубка европейских чемпионов.
Ранее советский и белорусский боксёр и тренер Анатолий Березюк скончался на 70-м году жизни, писал NEWS.ru.
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