Скончалась трёхкратная чемпионка мира по гандболу

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Двукратный призёр Олимпийских игр по гандболу Марина Базанова скончалась на 58 году жизни, сообщает пресс-служба Федерациии гандбола России.

Мы глубоко опечалены потерей, которую понес гандбольный мир, - сказано на официальном сайте ФГР .

В составе сборной СССР она стала трехкратной чемпионкой мира (1982, 1986, 1990) и завоевала бронзовые медали Олимпийских игр - 1988. Вместе с Объединенной командой она выиграла бронзу Олимпиады-1992.

Кроме того, является многократной чемпионкой СССР и победителем Кубка европейских чемпионов.

Ранее советский и белорусский боксёр и тренер Анатолий Березюк скончался на 70-м году жизни, писал NEWS.ru.