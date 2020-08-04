Итальянские и французские гребцы не выступят на Большой московской регате

https://static.news.ru/photo/adfa003a-d655-11ea-b190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Около 500 спортсменов из четырёх стран примут участие в соревнованиях по академической гребле «Большая московская регата», заявил на пресс-конференции главный судья соревнований Павел Мельников.

Ожидаем, что прибудут 500–550 участников, — сказал Мельников, добавив, что все спортсмены должны будут предоставить отрицательный результат теста на коронавирус.

По словам судьи, несмотря на отказ ряда стран, турнир сохранил статус международного соревнования. Мельников заявил, что «участники представят четыре страны — Россию, Белоруссию, Казахстан и Молдову».

Общались с иностранными федерациями. К нам очень хотели попасть иностранцы. Французы и итальянцы хотели участвовать. Из-за ситуации с коронавирусом эти планы были скорректированы, — добавил Мельников.

59-я Большая московская регата пройдет с 7 по 9 августа на Гребном канале в Крылатском. Изначально она должна была состоятся в июне, но была перенесена из-за коронавируса. В прошлом году регата прошла с 31 мая по 2 июня, в которой приняли участие более 900 гребцов из России, Германии, Азербайджана, Грузии, Эстонии, Казахстана, Словакии, Латвии, Молдавии и Швеции.