Биатлонистка Юрлова-Перхт защитила диплом МГУ онлайн на отлично

Чемпионка мира по биатлону Екатерина Юрлова-Перхт защитила диплом на экономическом факультете МГУ им. Ломоносова по программе «Спортивный менеджмент».
Из-за пандемии коронавируса Юрлова защищала диплом онлайн, получив оценку «отлично»,
Ранее Союз биатлонистов России опубликовал итоговый рейтинг сезона-2019/2020 и подвёл итоги Кубка России, который не был доведён до конца из-за распространения коронавируса. Явным лидером у мужчин стал представитель Тюменской области Александр Логинов, набравший 1611 очков. Лучшей среди женщин стала представительница Санкт-Петербурга Екатерина Юрлова-Перхт (1159 очков), писал NEWS.ru.
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