Биатлонистка Юрлова-Перхт защитила диплом МГУ онлайн на отлично

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева пожаловалась на сложности в проведении тренировок в домашних условиях.

К сожалению, тренировать прыжки в домашних условиях просто невозможно. Даже если мы занимаемся, прокачиваем все мышцы и делаем функционалку. Возможно, у фигуристов больше всего пострадает вестибулярный аппарат, — сказала Туктамышева...