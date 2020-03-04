https://static.news.ru/photo/61dbba52-5df8-11ea-acf3-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Чудинов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский боксёр, чемпион WBA Gold во втором среднем весе Фёдор Чудинов проведёт бой с известным малавийцем Айзеком Чилембой на турнире во Владикавказе 21 марта.

Как сообщает пресс-служба Федерации бокса России, в турнире также примут участие местные боксёры Алан Хугаев, Давид Дзукаев и Георгий Челохсаев.

В последнем бою, прошедшем также во Владикавказе, Чудинов победил по очкам камерунца из Монако Хассана Н'Дам Н'Жикама. Чилемба известен встречами со многими ведущими российским боксёрами: Сергеем Ковалёвым, Дмитрием Биволом, Максимом Власовым. Малавиец является неудобным соперником для любого оппонента, хорошо держит удар и сейчас работает под руководством Роя Джонса-младшего.

Как сообщал NEWS.ru, Всероссийская федерация самбо не будет переносить из Москвы предстоящий Кубок мира.