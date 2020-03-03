Фото: Serguei Fomine/Russian Look

Российский боец ММА Александр Емельяненко ответил на критику коллеги Сергея Харитонова неоднократно обвинявшего свого давнего оппонента в пьянстве и асоциальном поведении.

Харитош, ты опять зашипел на просторах Интернета. Об какого оловянного солдатика ты зубы свои стесал? Люди, купите ему коробку чупа-чупс. Пусть лучше сосёт, чем вафельник свой разевает на просторах Интернета....