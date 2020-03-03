Всероссийская федерация самбо не получала документов от мэрии Москвы, связанных с предупреждением об отмене или ограничении каких-либо запланированных массовых спортивных мероприятий из-за возможного распространения коронавируса, сообщили NEWS.ru в пресс-службе организации.
Документы не поступали. Переносить ближайшие мероприятия пока не планируем, — сказали в пресс-службе.
20–21 марта на Малой спортивной арене стадиона «Лужники» пройдёт Кубок мира по самбо в трёх дисциплинах: мужском, женском и боевом.
Ранее NEWS.ru писал, что Федерация регби РФ отреагировала на возможную отмену спортивных мероприятий.
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