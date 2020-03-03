Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская биатлонистка Яна Романова рассказала подробности о том, как проходило слушание в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Я считаю, что мы позицию донесли, мы это сказали, арбитры нас услышали. Я надеюсь, что они примут справедливое решение, мы будем очень этого ждать, — цитирует Романову РИА Новости. Ранее...