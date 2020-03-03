Федерация регби России не получала документов от мэрии Москвы, связанных с предупреждением об отмене или ограничении каких-либо запланированных массовых мероприятий из-за опасения распространения коронавируса, сообщили NEWS.ru в пресс-службе организации.
Федерация регби России не проводит на территории в Москве никаких спортивных мероприятий в ближайшее время, — сказали в пресс-службе.
Ближайшие матчи национальной команды пройдут в рамках чемпионата Европы со сборными Румынии (Краснодар, Россия) седьмого марта, Грузии (Тбилиси, Грузия) 14-го марта.
Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на возможную отмену массовых мероприятий в Москве из-за коронавируса, отметив, что решения принимают в других местах.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен