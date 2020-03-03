Российский футбольный союз (РФС) отреагировал на возможную отмену массовых мероприятий в Москве из-за коронавируса, отметив, что решения принимают в других местах.
Меры по профилактике распространения инфекций принимаются властями, мы будем действовать в соответствии с их решениями, — говорится в заявлении службы коммуникаций РФС.
Ранее СМИ сообщали, что в мэрии Москвы разработали несколько сценариев действий по предупреждению завоза и распространения коронавируса в городе. В плане А говорится об отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве, с 28 февраля до особого указания. В плане Б есть пункт, который запрещает проведение спортивных мероприятий, а также предполагает закрытие спортивных стадионов, писал NEWS.ru.
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